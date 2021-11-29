Киев просит у США практической военной помощи
Киеву необходима практическая военная помощь США, заявил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в ходе переговоров с атташе по вопросам обороны при посольстве США полковником Британи Стюарт, передает РИА Новости.
По его словам, с целью приобретения полных оперативных возможностей Украине необходима консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь США.
Наев проинформировал Стюарт о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы.
Стюарт, в свою очередь, подчеркнула готовность США к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине по защите территориальной целостности и сдерживанию агрессии. "Наши усилия в сфере военного сотрудничества и совместной подготовки должны быть направлены на повышение уровня взаимного доверия, дружбы и процветания наших стран", - отметила она.