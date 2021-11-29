«Французский Трамп» поборется с Макроном за пост президента
Французский журналист Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах Франции 2022 года. Об этом он написал в социальных сетях.
«Мои дорогие соотечественники, пришло время не реформировать Францию, а спасти ее. Я решил баллотироваться в президенты. Да здравствует республика, и особенно — да здравствует Франция!», — написал Земмур.
Телеканал Euronews отмечает, что Земмур опережает по популярности главу «Национального объединения Франции» Марин Ле Пен, но отстает от действующего главы государства Эммануэля Макрона.
По мнению экспертов, у 63-летнего журналиста и полемиста есть все шансы выйти во второй тур выборов и даже побороться с Макроном.
Примечательно, что Земмур является резким критиком иммиграции из мусульманских стран и не раз заявлял, что массовый приток мигрантов в страну должен быть остановлен. Два года назад суд приговорил его к штрафу в 3000 евро за разжигание ненависти по религиозному признаку. За это его на родине называют «французским Трампом».
По его мнению, французские мусульмане живут по собственному гражданскому кодексу, в районах своего компактного проживания они устанавливают собственные законы, и, как следствие, коренные французы бегут оттуда.
Во внешней политике Земмур выступает за отмену санкций против России, считает, что Франция не должна закрываться от Москвы, и цитирует лозунг генерала де Голля о Европе «от Атлантики до Урала».