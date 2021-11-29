«Французский Трамп» поборется с Макроном за пост президента

Французский журналист Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах Франции 2022 года. Об этом он написал в социальных сетях.

«Мои дорогие соотечественники, пришло время не реформировать Францию, а спасти ее. Я решил баллотироваться в президенты. Да здравствует республика, и особенно — да здравствует Франция!», — написал Земмур.

Телеканал Euronews отмечает, что Земмур опережает по популярности главу «Национального объединения Франции» Марин Ле Пен, но отстает от действующего главы государства Эммануэля Макрона.