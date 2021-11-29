Лондон заявил об угрозах, исходящих от России

Великобритания видит серьезные угрозы, исходящие от России. Об этом заявил глава британской Ми-6 Ричард Мур в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года, передает РИА Новости.

Мур отметил, что Китай, Россия, Иран и международный терроризм являются приоритетом для западного разведывательного мира.

По словам главы британской разведки, Лондон будет делать все возможное для «сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы».