Ильхам и Мехрибан Алиевы соболезнуют семьям погибших при крушении военного вертолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы.

В тексте соболезнования говорится: "Крайне опечалены известием о гибели членов экипажа в результате крушения 30 ноября 2021 года военного вертолета Государственной пограничной службы на авиационном полигоне Гарахейбат на территории Хызинского района.

Переживаем с Вами боль этой тяжелой утраты, разделяем ваше горе, вместе с Мехрибан ханум выражаем глубокие соболезнования вам и вашим родным".