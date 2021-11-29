Путин о мире, в котором он хотел бы жить

Выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет», президент РФ Владимир Путин поделился, что хотел бы жить в мире, где средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу, передает РИА Новости.

Такое заявление российский лидер сделал, комментируя отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Согласно отчету, ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год.