Лавров надеется, что Киев не пойдет по пути Саакашвили

Украине следует аккуратнее проводить внешнюю политику, чтобы не повторить путь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили образца 2008 года, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года", — отметил министр.

По его словам, сложившаяся тогда ситуация стала следствием саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, где "после долгих терзаний" члены НАТО записали в своей декларации, что Грузия и Украина будут в Североатлантическом альянсе.

"Тогдашний президент Грузии господин Саакашвили мгновенно возбудился, для него это несложно сделать, и начал агрессивные военные действия, бомбардировки против своих собственных граждан и российских миротворцев. У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру", - отметил Лавров.