Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета

В связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана на территории Хызинского района возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, был проведен осмотр места происшествия с участием руководства Генпрокуратуры.

«В Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета или подготовки к полету, приведшее к смерти двух и более человек) и другим статьям УК Азербайджана.

Генпрокурор Азербайджана взял следствие по уголовному делу под особый контроль. Сотрудники прокуратуры, находящиеся в настоящее время на месте происшествия, проводят интенсивные следственные действия.

Утром 30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат.