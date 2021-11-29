Сахиль Бабаев анонсировал социальные реформы в новом году

В 2022 году в Азербайджане начнется реализация социального пакета, который охватит более двух миллионов человек и предусматривает рост социальных выплат. Об этом, как сообщает haqqin.az, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на коллегии ведомства.

Министр отметил, что это станет продолжением реформ, которые проводятся в последние годы в социальной сфере по поручению президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что в соответствии с подписанным главой государства распоряжением «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения» в проекте госбюджета на 2022 год учтены реформы по увеличению социальных выплат.