Замороженные афганские активы пойдут на выплату компенсаций жертвам 9/11?

Замороженные афганские активы пойдут на выплату компенсаций семьям жертв теракта 11 сентября, передает The New York Times.

Отмечается, что в декабре 2011 года американский суд удовлетворил соответствующий иск и обязал ответчиков (в их числе "Аль-Каида" и "Талибан") выплатить 150 семьям погибших $7 млрд. Тогда это решение казалось символическим, но, как отмечает издание, теперь ситуация изменилась: если талибы претендуют на афганские активы, то они должны удовлетворить требования о компенсации.

Утверждается, что этот вопрос сейчас активно прорабатывается в администрации Байдена, но есть проблема: для обращения взыскания на активы талибов их необходимо признать законным правительством страны.