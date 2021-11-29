Байрамов и Чавушоглу поговорили по телефону
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Чавушоглу выразил глубокие соболезнования по поводу крушения военного вертолета Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана во время тренировочного полета, пожелав упокоения душам погибших и исцеления раненым», - сообщает МИД Азербайджана.
Байрамов, в свою очередь, выразил Чавушоглу соболезнования в связи с погибшими и ранеными в результате урагана в Стамбуле.