Путин считает разработку гиперзвукового оружия «ответом на действия НАТО»
Президент России Владимир Путин назвал разработку гиперзвукового оружия ответом на действия НАТО, передает Anadolu со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам Путина, Москва обеспокоена масштабными учениями у своих границ, а разработка гиперзвукового оружия является ответом на действия НАТО.
«Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует», - подчеркнул глава государства.