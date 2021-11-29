В НАТО впервые назвали Россию «режимом»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые назвал власти России «российским режимом», передает ТАСС.

«Мы больше не можем считать мир и безопасность стран НАТО гарантированными. Российский режим агрессивен во внешней политике и угнетающий во внутренней. Концентрация его военных сил на границе с Украиной вызывает озабоченность», – отметил он.

Слово «режим» в контексте риторики НАТО делает особый акцент на негативном и враждебном отношении альянса к правительству той или иной страны.