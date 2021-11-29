Вероятность распада Соединенных Штатов существенно выше, чем в начале тысячелетия, говорится в статье обозревателя агентства Bloomberg Макса Гастингса.

Согласно данным опроса университета Вирджинии, пишет автор, 52% избирателей экс-президента США Дональда Трампа выступили за то, чтобы «республиканские» штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении «демократических» штатов придерживаются 41% респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена.

Гастингс напомнил, что в ХХ веке произошло немало серьезных изменений границ разных стран мира: распад СССР, выход Бангладеш из состава Пакистана, отделение Сингапура от Малайзии, разделение Чехословакии.

«Почему в США должно быть по-другому?» - задался вопросом журналист.