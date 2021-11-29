Распад США может стать реальностью Bloomberg

Вероятность распада Соединенных Штатов существенно выше, чем в начале тысячелетия,  говорится в статье обозревателя агентства Bloomberg Макса Гастингса.

Согласно данным опроса университета Вирджинии, пишет автор, 52% избирателей экс-президента США Дональда Трампа выступили за то, чтобы «республиканские» штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении «демократических» штатов придерживаются 41% респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена.

Гастингс напомнил, что в ХХ веке произошло немало серьезных изменений границ разных стран мира: распад СССР, выход Бангладеш из состава Пакистана, отделение Сингапура от Малайзии, разделение Чехословакии.

«Почему в США должно быть по-другому?» - задался вопросом журналист.

Он считает, что с момента основания США неуклонно расширялись, но всегда были расколоты по различным политическим и иным принципам.

По мнению Гастингса, в ближайшем будущем какие-то части США могут захотеть выйти из их состава. Прежде всего речь идет о Калифорнии и Техасе. Обозреватель признал, что в основе раскола американского общества лежит расовая проблема, обострившаяся в последние годы. Кроме того, в разных штатах по-разному относятся к иным меньшинствам, что тоже приводит к разногласиям на уровне регионов.