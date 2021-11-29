И вице-президент Турции соболезнует Азербайджану

Вице-президент Турции Фуат Октай выразил соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с крушением военного вертолета. Об этом он написал в своем Twitter.

Октай написал, что разделяет боль братского Азербайджана, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился 30 ноября утром при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе. В результате трагедии погибли 14 военных.