«Могильщик Баку» 12 лет будет искупать грехи Абульфаза Гараева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании выступил государственный обвинитель, который признал З.Султанова виновным по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана и потребовал для обвиняемого 12 лет лишения свободы. Гособвинитель также настаивает на удовлетворении гражданского иска на 5 миллионов 327 тысяч 900 манатов, предъявленного Министерством культуры против обвиняемого.

Отметим, что экс-министр культуры Абульфаз Гараев в ходе следствия ни разу не был вызван в суд, несмотря на просьбы Закира Султанова, который, по словам обвиняемого, «принимал участие в этих делах».

Судебный процесс продолжится 14 декабря.

Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников.