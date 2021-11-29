Фидан Гусейнова завоевала серебряную медаль на международной олимпиаде по информатике

Азербайджанские школьники в очередной раз достигли успеха на международном соревновании по знаниям. Ученица 10-го класса школы-лицея Гянджи с физико-математическим уклоном, находящегося под непосредственным руководством Министерства образования, Фидан Гусейнова завоевала серебряную медаль на 13-м Международном осеннем турнире по информатике, проходившем в онлайн-формате в болгарском городе Шумен.

В олимпиаде, проходившей с 24 по 29 ноября, участвовали 168 учеников младшей возрастной группы из 15 стран.

В победе азербайджанской школьницы есть и большая заслуга ООО Azercell Teleсom, которое всегда поддерживает проекты, нацеленные на развитие образования в Азербайджане. Так, с 2017 года осуществляется процесс подготовки национальных команд к участию в международных олимпиадах по информатике в рамках договора, подписанного между Институтом образования Азербайджана и ООО Azercell Telecom.

Талантливые ученики могут продемонстрировать свой научный потенциал, готовясь к международным олимпиадам по информатике в специализированных центрах, организованных Azercell.