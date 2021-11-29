Путин пока не решил, будет ли избираться на новый срок

"Я имею право избираться на новый срок", - заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитал" "Россия зовет!", передает ТАСС.

"Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус? Фокус в том, что, в соответствии с конституцией, я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил, но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую, примерно так же, как заявление Байдена о том, что он будет избираться", - отметил президент.

Он добавил, что говорить о планах на 2024 год пока рано.