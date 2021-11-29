Американские ученые создали живых роботов: взаимодействуют и размножаются

Американские ученые создали первых живых роботов, которых назвали ксеноботами. Эти формы жизни кроме всего прочего могут и воспроизводиться – причем способом, отличным от растений и животных.

Сформированные из стволовых клеток африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis), от которой они получили свое название, ксеноботы имеют ширину менее миллиметра. Крошечные существа были впервые обнаружены в 2020 году после того, как эксперименты показали - они могут двигаться, работать сообща и самовосстанавливаться.

Как сообщает CNN, ученые, которые разработали их в Университете Вермонта, Университете Тафтса и Институте биологической инженерии Висса Гарвардского университета, заявили, что они открыли совершенно новую форму биологического воспроизводства, отличную от любого животного или растения, известного науке.

Ранее ученые обнаружили, что ксеноботы, которые изначально имели форму шара и состояли из примерно 3000 клеток, могут воспроизводиться. Но случалось это редко и только при определенных обстоятельствах.