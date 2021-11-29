Американские ученые создали живых роботов: взаимодействуют и размножаются
Американские ученые создали первых живых роботов, которых назвали ксеноботами. Эти формы жизни кроме всего прочего могут и воспроизводиться – причем способом, отличным от растений и животных.
Сформированные из стволовых клеток африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis), от которой они получили свое название, ксеноботы имеют ширину менее миллиметра. Крошечные существа были впервые обнаружены в 2020 году после того, как эксперименты показали - они могут двигаться, работать сообща и самовосстанавливаться.
Как сообщает CNN, ученые, которые разработали их в Университете Вермонта, Университете Тафтса и Институте биологической инженерии Висса Гарвардского университета, заявили, что они открыли совершенно новую форму биологического воспроизводства, отличную от любого животного или растения, известного науке.
Ранее ученые обнаружили, что ксеноботы, которые изначально имели форму шара и состояли из примерно 3000 клеток, могут воспроизводиться. Но случалось это редко и только при определенных обстоятельствах.
Затем с помощью искусственного интеллекта исследователи протестировали миллиарды форм тел, чтобы сделать ксеноботов более эффективными в этом типе репликации. Суперкомпьютер создал С-образную форму, которая напоминала персонажа из Pac-Man, известной видеоигры 1980-х годов. Они обнаружили, что ксенобот способен находить крошечные стволовые клетки в чашке Петри, собирать их во рту. Через несколько дней пучок клеток превращается в новых ксеноботов.
Ксеноботы являются очень ранней технологией – сродни с компьютерами 1940-х годов - и пока не имеют практического применения. Однако, по мнению исследователей, это сочетание молекулярной биологии и искусственного интеллекта потенциально может быть использовано для решения множества задач, связанных с телом и окружающей средой.
Хотя перспектива самовоспроизводящейся биотехнологии может вызвать беспокойство, исследователи заявили, что живые машины были полностью изолированы в лаборатории и их легко контролировать. Ксеноботы биоразлагаемы и полностью регулируются учеными.
Исследование было частично профинансировано Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов, федеральным агентством, которое наблюдает за разработкой технологий для использования в военных целях.