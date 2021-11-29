Лукашенко пригрозил Европе размещением в Беларуси ядерного оружия
Беларусь предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.
Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ.
"Я предложу (в этом случае, - ред.) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", — сказал Лукашенко.
На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся какое".
"То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", — добавил он.