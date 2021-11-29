Лукашенко пригрозил Европе размещением в Беларуси ядерного оружия

Беларусь предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ.