Как сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе, принадлежащий ГПС вертолет Ми-17 поднялся в воздух около 10 часов 30 ноября для выполнения полета с целью проведения боевых учений.

Как уже сообщалось, в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района, в результате которого 14 военных погибли, двое - получили ранения, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

На текущем этапе расследования установлено, что какое-либо вмешательство извне по факту крушения вертолета Ми-17 исключено. Подробно проверяются все версии инцидента, в том числе из-за халатности пилота, каких-либо технических неисправностей в вертолете, погодных условий или любой другой причины.

С участием руководства Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов место происшествия было осмотрено, привлеченный из Министерства обороны специалист исследует «черный ящик» вертолета.

В то же время следственной группой, состоящей из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Главного следственного управления, был обеспечен допрос потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначены соответствующие экспертизы по делу, в том числе даны необходимые запросы.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. О ходе расследования будет сообщено общественности дополнительно.