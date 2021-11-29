Послы иностранных государств выражают соболезнования Азербайджану

Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы. Об этом говорится в заявлении посольства Марокко в Twitter.

"Посольство Королевства Марокко в Азербайджане выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Азербайджана в связи с крушением вертолета сегодня утром. Посольство также желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.