Послы иностранных государств выражают соболезнования Азербайджану
Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы. Об этом говорится в заявлении посольства Марокко в Twitter.
"Посольство Королевства Марокко в Азербайджане выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Азербайджана в связи с крушением вертолета сегодня утром. Посольство также желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Посол Израиля Джордж Дик также выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС). Об этом посол написал в Twitter.
“Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Хызы. Наши мысли и молитвы обращены к семьям погибших. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу и правительству, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”, - написал посол.