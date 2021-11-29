Эрдоган выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава турецкого государства выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих при крушении военного вертолета.

Отметим, военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник утром при выполнении учебных полетов в районе авиационного полигона «Гарагейбат».

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, двое получили ранения.

Инцидент имел место в Хызинском районе республики.