Эрдоган выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Глава турецкого государства выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих при крушении военного вертолета.
Отметим, военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник утром при выполнении учебных полетов в районе авиационного полигона «Гарагейбат».
В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, двое получили ранения.
Инцидент имел место в Хызинском районе республики.