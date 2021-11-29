Было сказано, что подготовка Общего плана региона находится в стадии завершения, в соответствии с поручениями главы государства подготовлены и представлены генпланы городов Шуша, Агдам, Физули, Джебраил.

30 ноября под председательством руководителя администрации Президента и главы Координационного штаба (КШ) по решению в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное итогам деятельности за прошедший год и предстоящим задачам, сообщает АзерТАдж.

По его словам, подготовка генпланов других городов идет ускоренным темпом. С участием президента Азербайджана уже заложены фундаменты зданий, которые будут построены на территории Шушинского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

По сельскохозяйственной сфере было отмечено, что уже вспаханы десятки тысяч гектаров земли с целью посева зерновых, определены приоритетные направления для развития животноводства и пчеловодства.

Также на заседании были затронуты вопросы в связи с работой, направленной на развитие транспортной инфраструктуры, установлением необходимого оборудования для обеспечения региона электроэнергией, восстановлением и реконструкцией подстанций, реализацией других проектов в данном направлении.

Были выслушаны отчеты по поводу устранения урона, нанесенного окружающей среде и природным богатствам Азербайджана в течение 30 лет оккупации, восстановления и охраны натуральной экосистемы и биологического разнообразия, увеличения числа мест с применением зеленой энергии.

На заседании были определены новые шаги в связи с исполнением предстоящих задач и даны соответствующие поручения.