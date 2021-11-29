Послы Великобритании и Франции выразили соболезнования Азербайджану
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета. Об этом он написал в своем Twitter.
"Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
Посол Франции Закари Гросс также выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета. Соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в Twitter.
"Соболезную семьям погибших в результате крушения вертолета на авиационном полигоне Гарахейбат Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении.