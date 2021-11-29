В России создали свой TikTok
В России начало работу новое развлекательное приложение Yappy, которое, по аналогии с TikTok, позволит пользователям создавать и публиковать короткие вертикальные видео. Об этом сообщается на странице сервиса.
«IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео», – заявили в компании.
Разработчик приложения заявил также, что в запуске Yappy приняли участие блогеры Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойка и другие.
Холдинг «Газпром-медиа» представил платформу вертикального видеоконтента под названием Yappy в сентябре. Платформа является мобильным приложением для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео длительностью до 60 секунд. В этом же формате работает социальная сеть TikTok.
Центральную роль в Yappy выделили создателям контента. Для них в тестовой версии был доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже. Тестировали бета-версию и собирали обратную связь по ее работе ежемесячно около 300 блогеров.