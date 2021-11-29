В России создали свой TikTok

В России начало работу новое развлекательное приложение Yappy, которое, по аналогии с TikTok, позволит пользователям создавать и публиковать короткие вертикальные видео. Об этом сообщается на странице сервиса.

«IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео», – заявили в компании.

Разработчик приложения заявил также, что в запуске Yappy приняли участие блогеры Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойка и другие.