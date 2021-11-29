Плодотворная неделя БТА: на десятках улицах повышена безопасность движения

Бакинское транспортное агентство распространило отчет о проделанной на прошлой неделе работе. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, в частности, транспортники оптимизировали маршрут №2, в результате чего были обеспечены прямые поездки для проживающих в районе станции метро «Дарнагюль» и 7-го микрорайона людей в направлении станций метро Н.Нариманова и Низами.

Кроме этого, в течение недели были установлены тумбы и пандусы на 13 улицах и проспектах. На улице Ш.Мехтиева построен тротуар, тем самым были повышены комфорт и безопасность пешеходов.

В течение прошлой недели на 18 улицах и проспектах было установлено около 150 дорожных знаков. На 10 улицах и проспектах были обновлены пешеходные переходы. На двух улицах и проспектах организованы новые пешеходные переходы.

Кроме этого, БТА предприняло меры по повышению безопасности пешеходов у ряда столичных школ.