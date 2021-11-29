Самолет AZAL совершил вынужденную посадку в Баку срочно в номер
В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман), капитан воздушного судна, выполнявшего рейс «Азербайджанских Авиалиний» рейса J2-2251 Баку – Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:37.
Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий.
Отметим, что сильный туман в Нахчыване сегодня также стал причиной задержек рейсов AZAL в этом направлении.