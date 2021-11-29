США провели в Дохе переговоры с талибами
Американская делегация во главе со специальным представителем США по Афганистану Томом Уэстом провела двухдневные переговоры с представителями движения «Талибан», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МИД талибов Абдул Кахар Балхи.
Делегацию талибов возглавлял министр иностранных дел движения мавлави Амирхан Муттаки.
"Обе делегации обсудили политические, экономические, гуманитарные вопросы, вопросы здравоохранения, образования и безопасности. Афганская делегация заверила США в обеспечении безопасности и попросила безоговорочно освободить замороженные деньги Афганистана, отменить черные списки и санкции", – говорится в сообщении.
"Санкции должны быть прекращены, а гуманитарные вопросы должны быть отделены от политики", – заявил Муттаки.
"Отдельные встречи были также проведены между профессиональными и техническими группами двух делегаций, чтобы добиться лучшего прогресса по вопросам. В целом встречи были положительными, и стороны договорились продолжить проведение таких встреч в будущем", – добавил представитель МИД талибов.