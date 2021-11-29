США провели в Дохе переговоры с талибами

Американская делегация во главе со специальным представителем США по Афганистану Томом Уэстом провела двухдневные переговоры с представителями движения «Талибан», сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

Делегацию талибов возглавлял министр иностранных дел движения мавлави Амирхан Муттаки.

"Обе делегации обсудили политические, экономические, гуманитарные вопросы, вопросы здравоохранения, образования и безопасности. Афганская делегация заверила США в обеспечении безопасности и попросила безоговорочно освободить замороженные деньги Афганистана, отменить черные списки и санкции", – говорится в сообщении.