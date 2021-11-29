Генсек НАТО назвал условие для вступления Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие для вступления Украины в альянс. По его словам, это произойдет, если все 30 стран-членов поддержат подобное решение, однако Россия не может вмешиваться в этот процесс, передает ТАСС.

Генсек отметил, что организация поддерживает Киев на пути к членству и евроатлантической интеграции, в том числе при помощи реформ, борьбы с коррупцией, усилением систем обороны и безопасности, чтобы соответствовать принятым стандартам.

«Это должно быть решение 30 государств-членов, необходим консенсус на расширение альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс, так как Украина – суверенное и независимое государство… Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО, у России нет права вето», – подчеркнул Столтенберг.