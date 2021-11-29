Начальник штаба обороны Великобритании покинул свой пост

Начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер покинул во вторник свой пост. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"После более чем трех лет службы в этом качестве генерал сэр Ник Картер в последний раз покинул здание министерства обороны в качестве начальника штаба обороны", – говорится в сообщении. Пост сопровождается фото, на которых 62-летний Картер на выходя из здания пожимает руки сотрудникам ведомства, в том числе министру обороны Бену Уоллесу.

На смену Картеру, занимавшему этот пост с 2018 года, придет Тони Радакин, который до этого занимал пост первого морского лорда страны – главы Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании. Решение о назначении в рамках плановой замены было принято в октябре этого года.