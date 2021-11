Начальник штаба обороны Великобритании покинул свой пост

Начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер покинул во вторник свой пост. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

"После более чем трех лет службы в этом качестве генерал сэр Ник Картер в последний раз покинул здание министерства обороны в качестве начальника штаба обороны", – говорится в сообщении. Пост сопровождается фото, на которых 62-летний Картер на выходя из здания пожимает руки сотрудникам ведомства, в том числе министру обороны Бену Уоллесу.

After more than three years’ service in the role, General Sir Nick Carter has left Defence HQ as Chief of the Defence Staff for the last time.



On behalf of Defence, thank you for your service. pic.twitter.com/MNvEjKfevL