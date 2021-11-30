Шарль Мишель призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Политический диалог между Арменией и Азербайджаном может привести к устойчивому урегулированию. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в своем выступлении на форуме гражданского общества «Восточного партнерства».

«Затяжные конфликты в регионе остаются фундаментальной проблемой. Они требуют возобновления усилий в соответствии с принципами и нормами международного права. ЕС готов сыграть свою роль в предотвращении и разрешении конфликтов. Это включает укрепление доверия и содействие прочному и всеобъемлющему урегулированию, включая поддержку мер постконфликтного восстановления.

Отношения между Арменией и Азербайджаном показывают хрупкость ситуации. Я полностью убежден, что только политический диалог может привести к устойчивому урегулированию. Это также потребует объединения гражданского общества в Армении и Азербайджане, наведения мостов и помощи в усилиях по примирению», – отметил он.