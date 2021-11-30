Несколько человек ранены в результате стрельбы в школе в округе Окленд в американском штате Мичиган, нападавший задержан, сообщают местные СМИ.

"По сообщению властей, стрелок в старшей школе Оксфорда взят под стражу после того, как по крайней мере одного человека подстрелили, а четверых других ранили", – сообщает местный портал ClickOnDetroit.

Как говорится в сообщении, стрельба произошла днем в коридоре школы. "По данным полиции, сообщений о погибших не поступало", – уточняет портал.

В сообщении говорится, что получивший огнестрельное ранение является учеником школы.