Из еще одного города Украины будет прямой авиарейс в Баку

Комиссия Госавиаслужбы Украины одобрила выдачу прав авиакомпании МАУ на организацию нескольких международных маршрутов. В частности, на рейс Днепр – Баку – Днепр, сообщают украинские СМИ.

Как говорится в сообщении Госавиаслужбы, самолеты будут летать из Днепра в Азербайджан два раза в неделю. Права МАУ начнут действовать с 1 декабря на неограниченный срок.

Сейчас на сайте авиакомпании можно купить билеты в Баку из Днепра, но с пересадкой в Киеве. Стоимость такого билета стартует от 5 359 гривен. Когда запустят прямой авиарейс – пока что неизвестно.