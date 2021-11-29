Турция заняла второе место по показателям роста ВВП
Экономика Турции, продемонстрировавшая в третьем квартале 2021 года рост в размере 7,4 процента, по данному показателю заняла второе место после Чили среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные ОЭСР и Института статистики Турции (TÜİK).
ВВП стран ОЭСР, резко снизившийся на фоне пандемии коронавируса в прошлом году, достиг высоких темпов роста во втором квартале текущего года. В третьем квартале данная тенденция продолжилась.
Средний рост стран ОЭСР в период с июля по сентябрь составил 4,5 процента. В указанный период экономический рост в Евросоюзе составил 3,9 процента, а в еврозоне – 3,7 процента.
Наибольший экономический рост среди стран ОЭСР зафиксирован в Чили. ВВП южноамериканской страны в третьем квартале текущего года вырос на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле-сентябре прошлого года ВВП Чили сократился на 9,8 процента.
В турецкой экономике продолжается восстановление.
Экономика Турции выросла на 4,4 процента в первом квартале прошлого года, но на фоне воздействия пандемии сократилась на 10,4 процента во втором. С принятием шагов по нормализации эпидемиологической ситуации в стране в третьем квартале экономика выросла на 6,3 процента, а в последнем – на 6,2 процента. Таким образом, в 2020 году экономика Турции продемонстрировала рост на 1,8 процента.
В первом квартале текущего года рост турецкой экономики составил 7,4 процента в годовом исчислении, во втором квартале – 22 процента, в третьем – 7,4 процента.
С данным показателем Турция заняла второе после Чили место среди стран ОЭСР.
Темпы роста стран и групп стран, входящих в ОЭСР, согласно данным организации и TÜİK:
Чили 17,3
Турция 7,4
Великобритания 6,6
Венгрия 6,1
Литва 6
Израиль 5,9
Мексика 5,8
Дания 5,4
Норвегия 5,2
Польша 5,2
Латвия 5,1
Нидерланды 5*
США 4,9
Австрия 4,8
Бельгия 4,7
ОЭСР 4,5
Португалия 4,3
Южная Корея 4*
Финляндия 3,9*
ЕС 3,9
Италия 3,8
Канада 3,8
Швеция 3,7
Еврозона 3,7
Франция 3,3
Чехия 2,7
Испания 2,7*
Германия 2,6*
Япония 1,3
Словакия 1,3