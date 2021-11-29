Турция заняла второе место по показателям роста ВВП

Экономика Турции, продемонстрировавшая в третьем квартале 2021 года рост в размере 7,4 процента, по данному показателю заняла второе место после Чили среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные ОЭСР и Института статистики Турции (TÜİK).

ВВП стран ОЭСР, резко снизившийся на фоне пандемии коронавируса в прошлом году, достиг высоких темпов роста во втором квартале текущего года. В третьем квартале данная тенденция продолжилась.

Средний рост стран ОЭСР в период с июля по сентябрь составил 4,5 процента. В указанный период экономический рост в Евросоюзе составил 3,9 процента, а в еврозоне – 3,7 процента.