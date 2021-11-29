Индия получила израильские беспилотники, которые будет применять на границе с КНР

"Первые беспилотники Heron прибыли в страну и развертываются для операций по наблюдению в восточном секторе Ладакха", – цитирует ТАСС слова источника. По его информации, новые БЛА имеют улучшенные характеристики, а также способность противостоять помехам, чем более ранние модели. Источник не сообщил каких-либо подробностей.

Усовершенствованные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) семейства Heron израильского производства поступили в Индию и будут применяться для наблюдения в горной области Ладакх на границе с Китаем. Об этом сообщает 30 ноября информационное агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве.

В мае Всеиндийское радио со ссылкой на военные источники сообщало, что сухопутные войска Индии намерены получить в аренду от Израиля четыре усовершенствованных разведывательных БЛА Heron Mark II. По этим данным, аппараты должны были поступить до конца года.

Средневысотные БЛА Heron Mark II производятся компанией Israel Aerospace Industries и являются модернизированной версией БЛА Heron, используемых индийской армией последние годы. Heron Mark II способен до 45 часов непрерывно находиться в воздухе и вести наблюдение над заданной территорией.

Весной 2020 года началось противостояние армий Индии и КНР в горной области Ладакх. В начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны 10 февраля текущего года начали поэтапный отвод войск из спорных районов на границе.