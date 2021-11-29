Эрдоган о солидарности с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что солидарность его страны с Россией способствует значительному притоку российских туристов в республику в 2021 году.

"В текущем сезоне наблюдается серьезный приток туристов из России. Анталья сейчас привлекает российских туристов, численность которых не видели ни в один сезон", – сказал он во вторник в интервью телеканалу ТРТ.

По мнению турецкого лидера, этому способствует солидарность двух стран. "Конечно, наша солидарность с [президентом РФ Владимиром] Путиным, наша солидарность с Россией обеспечивают [Турции] приток туристов", – цитирует слова Эрдогана ТАСС.