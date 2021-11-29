В своих показаниях он заявил, что ему позвонили и рассказали, что А.Абдуллаев ведет съемки на территории поселка из-за проблем с вывозом бытовых отходов. Гасанов отправился на эту территорию. Во время прямого эфира у него произошел спор с А.Абдуллаевым: «Я сказал, что здесь нет бытовых отходов, это мусор от ремонтных работ в домах жителей. Уже во время съемок завалы были убраны. Он и сам об этом заявил в своем прямом эфире. В Масазыре проживает около 100 тысяч человек, техника не успевает убирать, всего четыре машины. Ата Абдуллаев снова не успокоился и продолжал регулярно снимать и распространять сюжет в соцсетях. Однажды я встретился с ним и разъяснил ситуацию. Я попросил его прекратить эти съемки. В съемках он часто упоминал имя главы ИВ района. Абдуллаев назвал мне определенную сумму. Я же ответил, что живу на зарплату, в моих силах только купить ягненка, пусть отнесет своим детям. Абдуллаев не согласился. И я был вынужден обратиться в СГБ».

По словам Гасанова, Абдуллаев вначале потребовал 10 тысяч манатов, потом сумма снизилась до 6 тысяч манатов. «Почему я должен был дать ему денег?! Я несколько раз разговаривал с Абдуллаевым по телефону. По телефону он не просил денег. Однажды мы с ним встретились возле ресторана, там он попросил денег».

На вопрос адвоката, почему он обратился именно в Службу госбезопасности, Ш.Гасанов заявил: «Это мое конституционное право».

Представитель исполнительной власти сообщил, что несколько дней назад мать Абдуллаева пришла к нему домой: «Его мать бросила свой платок мне в ноги. Я сказал, что у меня тоже есть мать. Почему вовремя не сказала ему, что так поступать нельзя?..»

На судебном заседании было предоставлено слово Ата Абдуллаеву. По его словам, все сказанное Гасановым не соответствует действительности. Что касается визита его матери к потерпевшему, Абдуллаев утверждает, что мать его ездила к Шахлару Гасанову, потому что он был болен: «Он направил в суд информацию о том, что заболел».

Обвиняемый А.Абдуллаев потребовал предъявить доказательства по факту получения от Гасанова денег: «Сейчас не 1990-е годы, есть множество всяких технических средств. Почему вы не записали мой голос, когда я просил денег?».

Пострадавший подал в суд документ, где указано, что он не сможет участвовать в следующих заседаниях суда: «Когда я ехал сюда, думал, что, может быть, Абдуллаев признает свою ошибку, но...».

Судебный процесс продолжится 7 декабря.