Как известно, главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов устроил своеобразное шоу во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, задавая ему неудобные вопросы и обвиняя во лжи. После этого журналист выложил на своей странице в соцсети видеоролик, в котором он открыл огонь по сепаратистам в Донбассе из тяжелого орудия.

Поспоривший в прямом эфире с президентом Украины Владимиром Зеленским скандальный украинский журналист Юрий Бутусов может находиться в Азербайджане. Об этом в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил политолог Владимир Корнилов.

За Бутусова взялись украинские силовики, после чего он спешно удалил хвастливые заявления, которые могли быть использованы против него в суде. Однако журналист, работающий сейчас на команду Порошенко, вызвал немалый ажиотаж в обществе. Большинство украинцев, в том числе и многие политики с экспертами обвинили его в совершении военного преступления.

Выступая в студии Владимира Соловьева политолог Владимир Корнилов призвал завести на Бутусова уголовное дело и в России за преступления против мирных жителей Донбасса. После того, как Соловьев заверил историка, что Следственный комитет это уже сделал, Корнилов предложил экстрадировать журналиста в Россию.

«Вот на такие случаи нужно реагировать сразу. Сейчас проскочила информация, что Бутусов покинул Украину. Я даже подозреваю, где он может быть. Он в последнее время часто бывал в Азербайджане. Он делал фильм о беспилотнике «Байрактар», о том, как он применялся в армяно-азербайджанском конфликте. Скорее всего он и сейчас именно там. Он сам подставился. Нужно требовать его выдачи. Это лучший способ доставить его для допроса в СК РФ. У нас со многими странами подписано соглашение об экстрадиции», – заявил Корнилов.