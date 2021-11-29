Швейцария возвращает Азербайджану зубров

Несколько дней назад из зоопарка в швейцарском Берне в Азербайджан были отправлены два зубра, которые должны восстановить популяцию этих животных, вымерших в нашей стране.

Стоит отметить, что последний зубр на Кавказе был застрелен более 90 лет назад. Теперь Всемирный фонд дикой природы в сотрудничестве с Tierpark Bern и Tierpark Berlin занимаются переселением зубров на Кавказ, и в частности Азербайджан.