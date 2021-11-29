Глава Центра исследования экономических ресурсов Руслан Атакишиев считает, что внесенные депутатами Милли Меджлиса изменения в Налоговый кодекс могут привести к снижению цен только в супермаркетах, где покупка и продажа сельхозтоваров проходит через налогообложение. В интервью haqqin.az эксперт отметил, что есть еще не проходящие налогообложение и другие официальные процедуры торговли объекты по продаже сельхозпродукции: рынки, ярмарки, небольшие торговые точки по продаже фруктов овощей, уличная торговля сельхозпродукцией.

Дело в том, что товары которые продают на рынках и в мелких торговых точках официально не заявлены. Товар, начиная с фермерских полей и приусадебных участков до прилавок на рынках и ярмарках не проходит официальный налоговый контроль. Фермер продает товар перекупщикам на рынке, магазин продает овощи горожанам, и никто никакие кассовые чеки не выдает, не проводится оплата через POS-терминалы и пр. Идентичная ситуация царит в крупных пунктах оптовой продажи сельхозтоварами, где не ведется официальная регистрация купли-продажи. В таких торговых объектах, как "Мейвели базары" никто не выдает чеки, чтобы можно было говорить об освобождении от НДС или налоговых послаблениях. Механизм влияния на цены, которые применили депутаты, может работать в отношении местной сельхозпродукции в сети супермаркетов, где есть официальная процедура налогообложения. Удержать цены на фрукты и овощи на рынках и мелких точках по продаже сельхозпродукции не удастся. По сути в выигрыше от изменений в Налоговый кодекс окажутся супермаркеты, где цены должны быть установлены выше, чем на рынках, считает он.

По словам эксперта, для снижения цен на продовольствие, прежде всего необходимо уменьшить число перекупщиков в цепочке от фермерского хозяйства до прилавков торговой сети. Фермеры жалуются на дешевизну продаваемого ими товара, а горожане – на дороговизну продуктов. К примеру, если килограмм граната фермер продает с участка за 50 гяпик, то потребитель покупает его на рынке за 2-2,5 манатов. Многократное удорожание продукции - результат выстроенной на рынке длинной вереницы перекупщиков. Надо коренным образом пересмотреть выход фермеров в торговую сеть городов. К тому же необходимо правильно прогнозировать производство сельхозпродукции. Порой случается так, что в один сезон происходит перепроизводство, а в другом – наоборот, дефицит продукции. Несмотря на прорыв в вопросе выдачи государством дотаций на развитие фермерских хозяйств, все еще остаются острые вопросы орошения, расширения доступа к удобрениям и пр.

Другая проблема национального сельского хозяйства – экстенсивное развитие отрасли, что связано с большим использованием ручного труда. А это в итоге приводит к перманентному повышению цен на продукты питания. Для интенсивного развития этой отрасли требуется внедрение современных технологий, сказал он.