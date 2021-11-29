Ильгар Гусейнов, собкор 08:44

Как известно, строительство – это локомотив экономики. Бурное развитие этой отрасли обеспечивает увеличение рабочих мест и оживление всей экономической жизни. Не случайно во всех странах мира первоочередное внимание придают развитию именно строительной отрасли. В равной степени это касается и нашей страны. Правда, в Азербайджане, строительство жилья – это также один из главных источников нарушения прав человека. Не проходит и недели, чтобы haqqin.az не написал об очередной истории с главным героем в лице какой-нибудь строительной компании, которая вступает в открытый конфликт с гражданами, грубо нарушая при этом их фундаментальные права. Общеизвестно, что строительство жилья – многомиллионный бизнес. Ведь старик Маркс писал, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради прибыли в 300 процентов. Увы, прав был отец мировой политэкономической науки, что вновь подтвердила практика неприкрытого беззакония, чинимая некоторыми строительными компаниями в Азербайджане, от которого, к сожалению, не застрахован ни один из нас. С жалобой на незаконные действия строительной компании Malibu в редакцию haqqin.az обратился заместитель председателя районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Физули Салманов.

«Я владел трехэтажным жилым домов (171 кв.м) и нежилым помещением (39 кв.м.), которые расположены по адресу Насиминский район, ул. Ш.Азизбекова 119. На эту территорию явилась строительная компания Malibu, представитель которой заявил, что здесь будет строиться новое здание, правда, только после того, как с жильцами договорятся о переселении. Но вскоре выяснилось, что договариваться с нами никто не собирается. Мало того, компания Malibu стала прибегать к откровенно грязным уловкам, а именно, перекрывать нам свет, воду и газ, провоцируя жильцов добровольно покинуть свои дома. Вскоре наш двор превратился в пристанище для наркоманов и бомжей, жить здесь стало совершенно невозможно. Лично я подал пять жалоб, по которым были возбуждены и направлены в суд три уголовных дела. Но это безобразие не прекращалось. В 2018 году я принял решение переехать вместе с семьей из своего дома и стал ждать, когда же, наконец, строительная компания свяжется со мной и начнет обговаривать условия справедливой компенсации», - рассказывает Салманов. Но в конце августа, вместо представителя компании Malibu, Салманову позвонил сосед и сообщил, что его дом сносят. «Когда я прибыл на место, то увидел, что мой трехэтажный дом и нежилой объект разрушены вместе с находившейся внутри мебелью. Когда я стал выяснять, кто дал право на такой беспредел, выяснилось, что мой дом был снесен на основании решения суда, принятого от имени нашего государства», - возмущается Салманов. По его словам, сразу после этого он записался на прием к председателю Насиминского районного суда Ильхаму Джафарову, последний стал уговаривать Салманова никуда не жаловаться и решить вопрос мирно. В частности, Джафаров пообещал, что лично переговорит с главой ИВ Насиминского района и компанией Malibu о предоставлении ему справедливой компенсации. Но, как и следовало ожидать, никаких компенсаций не последовало. Физули Салманов отмечает, что при вынесении решения о сносе его дома, были нарушены все правовые нормы. Как известно, судебные «кейсы» в Баку распределяют в электронном виде, чтобы у председателя суда не было возможности поручить конкретному судье то или иное дело. Однако иск компании Malibu был напрямую передан Джафаровым судье Солмаз Мустафаевой. Причем в материалах не было сказано ни слова о регистрации ответчика (Физули Салманова – ред.). В таком случае, согласно закону, иск должен был быть отклонен. Все повестки судья направляла не по месту регистрации и проживания Салманова, а в тот дом, который планировалось снести, и из которого Салманов с семьей был вынужден три года назад съехать из-за невозможности дальнейшего проживания. Согласно судебной практике, ответчику также должно было быть направлено СМС-оповещение, ни одно из которых Салманов, естественно, не получал. Более того, Салманов не поленился официально запросить филиал «Нахчыванпочта», где заявили, что в указанный период никаких оповещений или писем из Насиминского районного суда на его имя не поступало.