ЦРУ внезапно обнаружило... Китай строит военную базу в Абу-Даби по следам громкого скандала
Американская разведка обнаружила «подозрительную» строительную деятельность на контейнерном терминале китайской компании в порту Халифа эмирата Абу-Даби. Вашингтон потребовал от руководства Эмиратов прекратить там любые работы.
История получилась в лучших традициях шпионских детективов моего любимого Джона Ле Карре: атмосфера зазеркалья, где все секретно и запутанно, внезапные разоблачения – и послевкусие недосказанности, когда после всей этой истории остается вопрос: «А что это было? И было ли вообще?».
Правительство Эмиратов четыре года назад заключило соглашение с Китаем о строительстве в порту Халифа, что в 80 километрах севернее Абу-Даби контейнерного терминала. Вот китайский консорциум COSCO и строил его, не особо торопясь, но и не отставая от графика. Но в марте месяце подоспел доклад Гудзоновского института, тщательно изучившего процесс строительства в Джибути так называемой «базы тылового обеспечения Народно-освободительной армии Китая».
В докладе прямо указывалось, что с применением всех мер маскировки, китайские строители под видом гражданских сооружений в порту этой страны возводили подземные военные объекты. Наверху – вполне себе безобидный грузовой терминал. А вот под ним – несколько этажей, которые могут быть использованы для нужд китайской армии.
Строительство таких объектов-призраков в США тут же назвали «джибутийской стратегией Китая». А американское разведывательное сообщество начало массовую проверку портов в государствах Персидского залива, строительство в которых ведут крупные китайские компании.
И практически сразу разведка наткнулась на странную активность китайцев в порту Халифа. И спутниковые снимки, и результаты технического наблюдения за объектом, и агентурные сообщения от местных однозначно говорили – ох, что-то не совсем то там китайцы строят, слишком уж объемы работ выходили за пределы сметной документации. И китайские менеджеры от требований эмиратских чиновников объясниться отделываются отговорками – и меры маскировки применяются такие же, что и в Джибути. Белый дом от данных разведки поначалу отмахнулся. Подозреваю, от того, что не мог поверить в подобные масштабы и нахрапистость: строить военные объекты в зоне особого внимания американской армии и флота – это, согласитесь, уметь надо.
Но разведка проявила настойчивость – и администрация Байдена забила тревогу. Ее представители провели срочные переговоры с властями Эмиратов. Лично Байден дважды за это лето по данному вопросу разговаривал с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бен Зейдом. А в конце нынешнего сентября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт МакГерк отправились в ОАЭ, где и ознакомили власти с данными разведки.
После чего власти Эмиратов срочно прекратили все работы китайского COSCO в порту Халифа и пообещали произвести тщательную инспекцию строительства. В знак благодарности Вашингтон не стал раздувать скандал и сделал все возможное, чтобы обелить власти ОАЭ. В Белом доме согласились с их версией, что они ничего не знали, никакие переговоры о размещении китайских военных объектов на своей территории не вели и впредь вести не будут. Как заявил после всего произошедшего представитель Государственного департамента США, «мы привержены нашему прочному партнерству между Соединенными Штатами и ОАЭ». И ничто, дескать, этому помешать не может…
Координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл не так давно сказал: «Главная характеристика американо-китайских отношений прямо сейчас – это конкуренция. Мы конкурируем по всем направлениям и везде, где только можно». Поэтому ничего удивительного в произошедшем нет: если США расширяют свое присутствие в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море, то почему бы Пекину не действовать аналогичным образом в Персидском Заливе, где ему интересен не только порт Халифа в Эмиратах, но и порт Дукм в Омане и Порт-Саид в Египте.
Причем, зная китайцев и их умение играть «в долгую», из приостановки их строительства в ОАЭ они трагедии делать не будут. Не получилось в этот раз – получится в следующий. Конкуренция между Китаем и США нарастает. И территорию Ближнего Востока не обойдет, можно в этом не сомневаться.