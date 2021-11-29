История получилась в лучших традициях шпионских детективов моего любимого Джона Ле Карре: атмосфера зазеркалья, где все секретно и запутанно, внезапные разоблачения – и послевкусие недосказанности, когда после всей этой истории остается вопрос: «А что это было? И было ли вообще?».

Правительство Эмиратов четыре года назад заключило соглашение с Китаем о строительстве в порту Халифа, что в 80 километрах севернее Абу-Даби контейнерного терминала. Вот китайский консорциум COSCO и строил его, не особо торопясь, но и не отставая от графика. Но в марте месяце подоспел доклад Гудзоновского института, тщательно изучившего процесс строительства в Джибути так называемой «базы тылового обеспечения Народно-освободительной армии Китая».

В докладе прямо указывалось, что с применением всех мер маскировки, китайские строители под видом гражданских сооружений в порту этой страны возводили подземные военные объекты. Наверху – вполне себе безобидный грузовой терминал. А вот под ним – несколько этажей, которые могут быть использованы для нужд китайской армии.

Строительство таких объектов-призраков в США тут же назвали «джибутийской стратегией Китая». А американское разведывательное сообщество начало массовую проверку портов в государствах Персидского залива, строительство в которых ведут крупные китайские компании.

И практически сразу разведка наткнулась на странную активность китайцев в порту Халифа. И спутниковые снимки, и результаты технического наблюдения за объектом, и агентурные сообщения от местных однозначно говорили – ох, что-то не совсем то там китайцы строят, слишком уж объемы работ выходили за пределы сметной документации. И китайские менеджеры от требований эмиратских чиновников объясниться отделываются отговорками – и меры маскировки применяются такие же, что и в Джибути. Белый дом от данных разведки поначалу отмахнулся. Подозреваю, от того, что не мог поверить в подобные масштабы и нахрапистость: строить военные объекты в зоне особого внимания американской армии и флота – это, согласитесь, уметь надо.