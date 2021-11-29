Выпускник прославленного на весь Союз и даже мир Института народного хозяйства имени Г.В.Плеханова, А.Асадов начал свою деятельность в Институте экономики Академии Наук Азербайджана и в молодые годы возглавил кафедру экономики Высшей партийной школы Закавказья, которая в первые годы независимости трансформировалась в Бакинский институт социального управления и политологии. А затем в Академию управления при президенте Азербайджана.

Хотя, премьер-министр отметил свой день рождения скромно, как и подобает соратнику Ильхама Алиева, неоднократно призывавшего чиновников к скромности и к отказу от помпезности.

В нашем обиходе есть даты, которые почему-то принято отмечать лишь в узком семейном кругу. Без огласки. Но сегодня это расхожее и не совсем понятное мнение haqqin.az решительно взламывает. Не сделать это было невозможно, потому что речь идет о премьер-министре Азербайджана. Накануне Али Асадову исполнилось 65 лет.

А.Асадов не остался равнодушным к драматической развязке якобинской революционной смуты в Баку, завершившейся госпереворотом и приходом к власти черносотенных сил НФА. Молодой ученый, как и многие известные представители азербайджанской интеллигенции, встал у истоков зарождения партии «Ени Азербайджан», примкнув к народно-патриотической силе, обратившейся с воззванием к национальному лидеру Гейдару Алиеву с просьбой спасти страну.

В начале 1990-х годов А.Асадов – в первых рядах нового национального движения «Ени Азербайджан». И после прихода к власти Г.Алиева на проведенных первых парламентских выборах, он получил доверие партии и своих избирателей. А.Асадов стал не только депутатом Милли Меджлиса, но и вошел в первую делегацию азербайджанского парламента в Парламентской Ассамблее Совета Европы. А в 1998 году помощник президента по экономическим вопросам Артур Расизаде возглавил азербайджанское правительство. Г.Алиев доверил пост опытного советского хозяйственника теоретику Али Асадову. Превратности судьбы, пройдет 23 года и преемник Г.Алиева – новый лидер нации Ильхам Алиев поручит А.Асадову возглавить правительство вместо ушедшего на заслуженный отдых А.Расизаде.

Своим характером, личными достоинствами, знаниями и опытом, исключительной порядочностью и беззаветной службой азербайджанскому государству А.Асадов завоевал большое доверие вначале Гейдара Алиева, а затем Ильхама Алиева… В 2003 году за считанные дни до отъезда Г.Алиева на лечение в Турцию, национальный лидер провел две знаковые встречи, если не сказать судьбоносные переговоры с двумя значимыми мировыми фигурами. Рядом с Гейдаром Алиевым был именно Али Асадов… Он провожал своего президента со слезами на глазах…

А сегодня после блестящей военно-политической и дипломатической победы Азербайджана, президент жаждет становления полноценной рыночной и ненефтяной, но социально ориентированной экономики, развития малого и среднего предпринимательства, роста промышленности и индустриализации, эффективной банковской системы, становления зажиточного фермерского класса… Рядом с Ильхамом Алиевым стоит именно Али Асадов.

Редакция haqqin.az желает премьер-министру Азербайджана успехов в достижении не менее судьбоносных, чем победа в карабахской войне, задач в построении полноценной экономики!