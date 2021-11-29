Врачи назвали новые симптомы «омикрона»

По словам специалиста, пока заболевание проявляется в очень легкой форме, но что-то конкретное утверждать еще рано. «Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Думаю, что это соотносится со всеми другими волнами ковида, которые мы наблюдали», – указал Пиллэй.

Ранее медицинская ассоциация ЮАР рассказала о главном симптоме новой разновидности коронавируса. Речь идет о сильной усталости. При этом никто из заболевших не жаловался на потерю обоняния и вкуса.

О новом штамме коронавируса стало известно на минувшей неделе. Он появился в странах Южной Африки. ВОЗ провела экстренное заседание, в ходе которого приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство.