Врачи назвали новые симптомы «омикрона»
Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй перечислил новые симптомы у людей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», сообщает агентство Bloomberg.
По словам специалиста, пока заболевание проявляется в очень легкой форме, но что-то конкретное утверждать еще рано. «Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Думаю, что это соотносится со всеми другими волнами ковида, которые мы наблюдали», – указал Пиллэй.
Ранее медицинская ассоциация ЮАР рассказала о главном симптоме новой разновидности коронавируса. Речь идет о сильной усталости. При этом никто из заболевших не жаловался на потерю обоняния и вкуса.
О новом штамме коронавируса стало известно на минувшей неделе. Он появился в странах Южной Африки. ВОЗ провела экстренное заседание, в ходе которого приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство.