Лачин обеспечили питьевой водой

«Проводятся необходимые работы на водных источниках, магистральных водопроводах и водохранилищах для бесперебойного обеспечения питьевой водой личного состава, выполняющего служебные обязанности на территории района, а также гражданского населения, привлеченного к строительно-восстановительным работам. Специалисты «Азерсу» произвели осмотр источников воды на территории района, результаты взятых проб воды оказались положительными и было принято решение о подаче воды в населенные пункты с этих источников. К объектам были проложены водные линии общей протяженностью 13 км, и они круглосуточно обеспечиваются питьевой водой. Также в трех точках установлены водонапорные башни», - говорится в сообщении АО.

В настоящее время Лачинский район обслуживается Кельбаджарским водоканальным участком. Наряду с Лачинским районом обеспечена круглосуточная подача воды в города Шуша и Кельбаджар, поселки Гадрут, Талыш и Суговушан.

Напомним, сегодня исполняется год со дня освобождения Лачинского района Азербайджана от армянской оккупации. Согласно Трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачинский район был очищен от вооруженных сил Армении и возвращен Азербайджану 1 декабря.