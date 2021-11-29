В Бишкеке опровергли сообщение о подготовке Турцией госпереворота в Кыргызстане

Сообщение СМИ о подготовке Турцией государственного переворота в Кыргызстане является фейковым и не соответствует действительности, передает Interfax со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ).

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана в отношении публикации "Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии", размещённой 26 ноября интернет-сайтом Lenta.ru, заявляет, что она является фейковой и не соответствует действительности.

Киргизия официально заявляет о том, что ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела страны и ГКНБ не допустит какое-либо вмешательство, а также попытки внешних сил по оказанию влияния на процессы, происходящие в обществе и государстве.