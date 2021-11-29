Азербайджан объявил двух граждан Болгарии в международный розыск
Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск двух граждан Болгарии. Информация об этом размещена на сайте Интерпола.
Братья 23-летний Гюрджан Ангелов (Стоянов) и 21-летний Тезджан Ангелов (Стоянов) обвиняются в вымогательстве с целью завладения имуществом в крупном размере, незаконном присвоении организованной группой или преступной организацией компьютерных материалов.
Азербайджан обратился в Интерпол с просьбой включить указанных граждан Болгарии в «красный бюллетень».