Посольства России и Беларуси соболезнуют Азербайджану

Посольства Российской Федерации и Республики Беларусь в Азербайджане выразили соболезнования в связи с крушением военного вертолета. Об этом говорится в сообщении диппредставительств в Twitter.

«Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении посольства России.