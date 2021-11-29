Посольства России и Беларуси соболезнуют Азербайджану
Посольства Российской Федерации и Республики Беларусь в Азербайджане выразили соболезнования в связи с крушением военного вертолета. Об этом говорится в сообщении диппредставительств в Twitter.
«Соболезнуем родным и близким погибших в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении посольства России.
Также свои соболезнования выразило представительство Беларуси в Азербайджане:
«Глубоко опечалены известием о трагической гибели людей в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы в Хызинском районе. Наши искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым». Соответствующую публикацию посольство разместило на своей странице в Twitter.
Отметим, накануне военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник утром при выполнении учебных полетов в районе авиационного полигона «Гарагейбат». В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, двое получили ранения.