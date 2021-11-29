Президент России Владимир Путин планирует провести телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом подтвердил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По словам Лаврова, обсуждаться будет, в том числе, и ситуация вокруг Украины.

Он отметил, что в ходе переговоров возможно обсуждение предложения Турции о сотрудничестве между Москвой и Киевом.

"Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Сейчас наблюдаем, как реагируют в турецкой прессе на эти заявления и реакцию нашего пресс-секретаря президента. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - отметил Лавров.