Москва и Анкара анонсируют телефонные переговоры Эрдогана и Путина обновлено
Президент России Владимир Путин планирует провести телефонную беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом подтвердил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.
По словам Лаврова, обсуждаться будет, в том числе, и ситуация вокруг Украины.
Он отметил, что в ходе переговоров возможно обсуждение предложения Турции о сотрудничестве между Москвой и Киевом.
"Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Сейчас наблюдаем, как реагируют в турецкой прессе на эти заявления и реакцию нашего пресс-секретаря президента. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - отметил Лавров.
* * * 11:06
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести 3 декабря телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых может затронуть ситуацию на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Турция находится в контакте с двумя сторонами и выступает за деэскалацию.
Министр отметил, что недавно провел переговоры с главами МИД России Сергеем Лавровым и Украины Дмитрием Кулебой.
"В пятницу наш президент собирается провести переговоры с президентом Путиным", - сказал Чавушоглу в ответ на просьбу журналиста прокомментировать напряженность между Россией и Украиной.
Турция считает, что санкции против России не решат проблему и не помогут Украине, отметил турецкий министр.