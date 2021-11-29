Число COVID-смертей в мире сократилось на 10%
Смертность среди зараженных коронавирусом во всем мире сократилась на 10% по сравнению с данными предыдущей недели, при этом уровень новых случаев заражения остается прежним. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за неделю с 22 по 28 ноября число новых случаев заражения коронавирусом почти не изменилось. При этом в Африке был зафиксирован сильный рост заболеваемости, на 93%. Также заболеваемость продолжила расти в Европе, на 7% и в регионе западной части Тихого океана, на 24%. В Юго-Восточной Азии и Америке заболеваемость снизилась на 11% и 24% соответственно.
Всего в мире за неделю было зафиксировано почти 3,8 млн новых случаев заражения.
Отмечается, что число смертей от COVID-19 уменьшилось на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и Африки, смертность упала или почти не изменилась. В этих двух регионах она продолжила расти на 26% и 7% соответственно. Больше всего число смертей от последствий заболевания уменьшилось в Америке на 36%.
Всего за неделю было зафиксировано около 47,5 тыс. смертей, вызванных COVID-19 по всему миру.